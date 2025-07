Billy Joel confessa su Elton John | Tensione tra di noi nel periodo del mio rehab

Billy Joel ed Elton John sono legati da una storica amicizia, nata quando il “baronetto” del pop e “Piano Man” cominciavano a mietere i primi successi. Sulle pagine di Rolling Stone, Joel aveva raccontato: “L’ho incontrato per la prima volta in Olanda, in un hotel di Amsterdam.Era la seconda metà degli anni settanta, e lui era al massimo della fama, io il tizio di “Piano Man”. Eravamo in una piccola stanza e abbiamo parlato per un po’. Gli ho detto che ero un fan, lui mi ha spiegato che conosceva la mia musica.”. Il loro legame si è concretizzato anche sulla sfera professionale, quando nel 1994 gli artisti si esibiscono sullo stesso palco con il Face To Face Tour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Billy Joel confessa su Elton John: “Tensione tra di noi nel periodo del mio rehab”

