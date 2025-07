Semplificazione avvio anno scolastico 2025 26 | informatizzazione nomine gestione supplenze da GPS più efficiente ottimizzazione concorsi Il Piano del Ministero

Tra le attivitĂ previste per il 2025 nel Piano Integrato di attivitĂ e organizzazione 202527 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, alla legge 6 agosto 2021, n. 113 il Ministero dedica spazio alla velocizzazione e semplificazione avvio anno scolastico. L'articolo Semplificazione avvio anno scolastico 202526: informatizzazione nomine, gestione supplenze da GPS piĂą efficiente, ottimizzazione concorsi. Il Piano del Ministero . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

