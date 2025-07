A Linguaglossa la 31esima edizione del Premio Etna 2025

Fervono i preparativi per la trentunesima edizione del P remio Etna che si svolgerĂ domenica 3 agosto alle ore 21 in piazza dei Vespri Siciliani a Linguaglossa. Nato nel 1971, celebra le personalitĂ che si sono distinte nel corso della propria vita nella tutela e valorizzazione delle montagne nel mondo. L’evento conclude la “ Settimana Dell’Etna ” una rassegna promossa dal Comune, la Proloco e il CAI con iniziative che incentivano il territorio attraverso cultura, natura, arte e tradizioni. L’edizione 2025 con la direzione artistica di Agostino Zumbo, vedrĂ come ospiti gli artisti Vincenzo Pirrotta e Lello Analfino, accompagnato al pianoforte da Pierpaolo Latina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - A Linguaglossa la 31esima edizione del “Premio Etna 2025“

