' Al centro esatto della musica' | Ron in concerto ad Acireale

“MUSICA E PAROLE” e “AL CENTRO ESATTO DELLA MUSICA”: saranno questi i due live set con cui RON girerà i teatri italiani nel 2025. Con “AL CENTRO ESATTO DELLA MUSICA” l’artista proporrà uno spettacolo che celebra la sua carriera attraverso oltre venti brani, tra grandi successi e nuove canzoni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: musica - centro - esatto - concerto

Per la musica bergamasca essere fuori dal «centro» non è un limite - Bergamo, patria di una band come Verdena e Pinguini Tattici Nucleari, è una città molto legata alla musica indie.

Formazione al Centro Goitre: insegnare musica ai bambini attraverso voce e canto, secondo il Sistema Goitre - Il Centro Studi di Didattica Musicale Roberto Goitre APS, da oltre quarant’anni punto di riferimento nella formazione musicale, propone anche per l’estate 2025 un corso intensivo rivolto a insegnanti ed educatori: “Insegnare musica ai bambini.

“Pisa fa il Giro”: si accedono le piazze del centro con “La Notte Rosa della Musica” - Pisa, 7 maggio 2025 - Una serata di festa, musica e socialità. Sabato 10 maggio, dalle 19.30 alle 24, si accendono le piazze del centro cittadino con “La Notte Rosa della Musica”.

A VIAREGGIO ARRIVA RON Ron arriva con il suo concerto gratuito in Piazza Mazzini a Viareggio nell’ambito della rassegna “Il Palco della Felicità” lunedì 28 luglio. Un concerto dal titolo eloquente, “Al Centro esatto della Musica”, che riprende l’incipit di uno d Vai su Facebook

E il viaggio continua: Al CENTRO ESATTO DELLA MUSICA 28.07 - Viareggio - Piazza Mazzini, Belvedere delle Maschere 02.08 - Civitella del Tronto, Santa Maria dei Lumi MUSICA E PAROLE 7.08 - Ragusa - Sagrato della Cattedrale di San Giovanni Vai su X

'Al centro esatto della musica': Ron in concerto ad Acireale; “Al Centro esatto della Musica”, concerto di Ron a ingresso libero in piazza Mazzini per “Il Palco della Felicità”; Eterno Ron, è rimasto al centro esatto della musica.

'Al centro esatto della musica': Ron in concerto ad Acireale - : saranno questi i due live set con cui RON girerà i teatri italiani nel 2025. Riporta cataniatoday.it

Ron in concerto con ’Al centro esatto della musica’ - Il musicista e cantane Ron, sarà al teatro comunale ’Claudio Abbado’ lunedì 10, in occasione del suo concerto ’Al centro esatto della musica’ alle 20. Secondo ilrestodelcarlino.it