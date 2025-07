In sei mesi 25 aggressioni ai sanitari in un carcere abruzzese compresa una sessuale | la denuncia della Asl

In sei mesi sono state 25 le aggressioni al personale sanitario nel carcere di Teramo e tra “gli episodi piĂą eclatanti” ci sono quello di “un infermiere raggiunto da un calcio alla schiena” e “un'aggressione sessuale a un'infermiera, minacce di morte sempre a un'infermiera” cui si è aggiunto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Aggressioni sessuali, Gérard Depardieu condannato a 18 mesi - Gérard Depardieu è stato condannato in Francia a 18 mesi di carcere con la condizionale per aggressioni sessuali.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi per aggressioni sessuali sul set - Gérard Depardieu, uno degli attori più celebri del cinema francese, è stato condannato a 18 mesi di prigione con la sospensione della pena per aver commesso aggressioni sessuali nei confronti di due donne durante le riprese del film The Green Shutters – Les Volets verts nel 2021.

Gérard Depardieu condannato a 18 mesi con pena sospesa per aggressioni sessuali sul set - ABBONATI A DAYITALIANEWS Condanna penale e ineleggibilità per l’attore francese. Gérard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato dal tribunale penale di Parigi a 18 mesi di carcere con pena sospesa.

Ecco tre buone notizie del 2025 che ci spingono a continuare la nostra lotta per un mondo più giusto: AMERICA LATINA - L'attore Juan Darthés è stato condannato in Brasile per violenza sessuale contro l’attrice argentina Thelma Fardin, che nel 2018 lo ave Vai su Facebook

Padova, violenza sessuale di gruppo in uno stabile abbandonato: arrestato un 19enne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Padova, violenza sessuale di gruppo in uno stabile abbandonato: arrestato un 19enne ... Da tg24.sky.it

Correggio: arrestato e condannato per violenza sessuale finisce in carcere - Intorno a Ferragosto del 2021, si è reso responsabile di gravi reati nei confronti di una donna che ospitava in casa: violenza sessuale aggravata, minaccia grave e lesioni personali aggravate. Da sassuolo2000.it