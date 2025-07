Medicina senza test d’ingresso 54mila iscritti al semestre filtro | come funziona

L'atteso boom di iscrizioni non c'è stato dopo la riforma a Medicina nell'anno 2025. Per l' anno accademico 2025-2026, sono 64.825 gli studenti che hanno completato la fase di iscrizione al cosiddetto "semestre aperto", di cui 54.313 hanno scelto Medicina, 4.473 Odontoiatria e 6.039 Medicina veterinaria. Lo scorso anno furono 71.508 gli iscritti alle prove, di cui 67.260 per Medicina e 7.862 per Veterinaria. I posti a disposizione quest'anno saranno più di 23.000. Significa che 1 iscritto su 2 dovrà cambiare strada. Come funziona il semestre aperto. La novità è frutto della riforma voluta dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, che segna il superamento del tradizionale test d'ingresso a Medicina a numero chiuso.

Medicina, semestre filtro: gli iscritti sono già 1200. Boom di richieste a Brescia - Brescia, 18 luglio 2025 – Sono già più di 1200 gli studenti e le studentesse che hanno fatto l’iscrizione al semestre filtro del corso di laurea in medicina dell’Università degli studi di Brescia.

Accesso a Medicina 2025/26: boom di iscritti, il ‘semestre filtro’ potrebbe essere online - La riforma per l’accesso a Medicina 2025-26 prende il via tra le sfide logistiche. Con un boom di iscritti al nuovo semestre filtro, gli atenei italiani non dispongono di spazi sufficienti e ripiegano sulla didattica a distanza o mista per garantire l’avvio delle lezioni.

Unifg, quasi 900 studenti iscritti al semestre filtro per Medicina e Odontoiatria: lezioni al via a inizio settembre - Sono quasi 900 gli studenti che hanno scelto di iscriversi al semestre filtro per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Foggia, nell’ambito della recente riforma nazionale che ha sostituito il.

