Scivola in un hotel e batte la testa | paura per un 11enne

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri, lunedĂŹ 28 luglio, per un ragazzino di undici anni che, scivolando, è caduto a terra e ha sbattuto la testa. È successo a Mezzana, in Val di Sole, nei pressi di un hotel dove alloggiava con la famiglia.Secondo le prime informazioni il ragazzino. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

