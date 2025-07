Raccolta rifiuti ingombranti a Gravina torna l' iniziativa Svuota la cantina

Rifiuti ingombranti, legno, plastica dura, Raee: sabato 2 e sabato 30 agosto torna a Gravina di Catania “Svuota la Cantina”, l’iniziativa che consentirĂ ai cittadini-utenti lo smaltimento sostenibile di mobili, sedie e tavoli di legno, divani, materassi, poltrone ma anche apparecchi elettronici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

