L'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, ha avvertito che a Gaza è in atto lo "scenario peggiore di carestia ", con migliaia di bambini malnutriti e morti per fame in aumento tra i più giovani. Lo riporta il Guardian. Secondo il gruppo di organizzazioni utilizzato come osservatore per valutare la malnutrizione, i lanci aerei non saranno sufficienti a scongiurare la " catastrofe umanitaria ". L'accesso umanitario "immediato e senza ostacoli" a Gaza è l'unico modo per fermare il rapido aumento di "fame e morte", ha affermato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Monitoraggio Ipc, 'a Gaza è in atto una carestia'

