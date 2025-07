Giubileo dei giovani | ci sarà anche Mary’s Meal con un programma ricco di eventi

Al Giubileo dei giovani partecipa anche Mary's Meal: l'ente di beneficenza, frutto di Medjugorje, sarà presente con un fitto programma di eventi interessanti. Dal 29 luglio al 3 agosto avrà luogo il Giubileo dei giovani a Roma. L'organizzazione umanitaria Mary's Meal, nata a Medjugorje, che si occupa di contrastare la fame nel mondo, sarà presente.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

il 31 luglio alle ore 10 presso il Centro Internazionale Giovanile di San Lorenzo a Roma ci sarà un’esposizione artistica dedicata a Gilda Cersosimo, evento che fa parte di una mostra collettiva dedicata ai giovani santi e testimoni in occasione del Giubileo dei Vai su Facebook

