La Procura di Firenze conferirĂ l'incarico a un medico legale per eseguire l'autopsia e gli esami tossicologici sul corpo dell'ex bandiera viola. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Celeste Pin, si indaga per omicidio colposo. L'ex moglie: "Una strana telefonata, poi..."

Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze. Presto l’autopsia. Si indaga per omicidio colposo - Il presidente dell'assemblea cittadina, Cosimo Guccione, ha ricordato così il calciatore: "Bandiera della Fiorentina, volto televisivo, personaggio e dirigente sportivo anche a livello locale della nostra città , Celeste Pin è stato un uomo che ha saputo farsi amare non solo come giocatore ma anche dopo come commentatore, come persona vicina alla nostra città " L'articolo Morte di Celeste Pin: il ricordo del Consiglio comunale di Firenze.

Celeste Pin, cosa non torna nella morte? Il cambio di umore dopo una telefonata in vacanza e l'analisi sui conti bancari - Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla morte di Celeste Pin, ex calciatore e capitano storico della Fiorentina, trovato senza vita lo scorso 22 luglio nella sua abitazione sulle ... ilmessaggero.it scrive

Celeste Pin, l’ex moglie presenta una denuncia per omicidio: “Indagate” - La procura di Firenze ha disposto la restituzione della salma dell’ex calciatore Celeste Pin, 64 anni, alla famiglia. Lo riporta msn.com