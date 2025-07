Punto da un insetto mentre lavora va in shock anafilattico

UUna puntura di insetto e, poi, lo shock anafilattico: è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 luglio, a un 70enne in quel di Maso Gobbo, nel comune di Dro. A dare l’allarme il figlio che era con lui, il quale ha subito chiamato il 112.In base a quanto emerso, padre e figlio stavano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Angela Clerici muore punta da un insetto: shock anafilattico sotto gli occhi del figlio - Dramma in un apiario di Crocetta del Montello durante la pulizia delle arnie. Una giornata di lavoro si è trasformata in tragedia lunedì 12 maggi o, intorno alle ore 16, nei campi di Ciano del Montello, nel Trevigiano.

Punto da un insetto, muore dopo tre giorni di agonia per shock anafilattico - Punto da un insetto mentre stava innaffiando il giardino di casa. Per Massimo Capati, 68enne di Soriano nel Cimino, fatale uno shock anafilattico che lo ha costretto al ricovero d'urgenza all'ospedale Santa Rosa di Viterbo dove giovedì 19 giugno è deceduto dopo tre giorni di agonia.

Punto da un insetto mentre annaffia il giardino, Massimo muore per shock anafilattico dopo giorni d’agonia - Tragedia a Soriano del Cimino, dove Massimo Capati è morto per shock anafilattico. Un insetto lo ha punto mentre annaffiava i fiori in giardino.

Gianluigi Ilariuzzi, 65 anni, è morto domenica pomeriggio a Scurano dopo essere stato punto da un calabrone. La puntura ha provocato uno shock anafilattico che lo ha fatto perdere i sensi in pochi minuti. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soc Vai su Facebook

