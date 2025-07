Martina Ceretti ascoltata dagli investigatori sugli audio con Raoul Bova | Li ho condivisi io con Monzino senza alcun secondo fine

Martina Ceretti, la modella di 23 anni protagonista delle cronache di questi giorni per via della diffusione degli audio privati tra lei e Raoul Bova, è stata ascoltata dagli investigatori. All’influencer è stato sequestrato il telefono: quella che poteva sembrare una vicenda di torbido gossip è diventata ben altro e le cronache non sono solo quelle rosa. S’indaga per tentata estorsione ai danni dell’attore. La 23enne avrebbe spiegato agli investigatori di aver condiviso audio e chat delle conversazioni avute con Bova con il suo amico Federico Monzino, 29enne pr milanese ma di averlo fatto in buona fede, senza alcun secondo fine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

