CARTELLE ESATTORIALI ANNULLATE | ufficiale da Agosto non le paghi ma solo se c’è questa scritta tra le carte I Vacanze salve risparmi migliaia di euro

In caso di cartella esattoriale ricevuta basta fare un po’ di attenzione per evitare un possibile salasso. Cosa c’è da sapere. L’Italia è uno dei paesi con la pressione fiscale piĂą alta in Europa. Nel 2024, si è attestata a oltre il 40% del PIL, posizionandosi al terzo posto nell’OCSE, d ietro solo a Francia e Danimarca. Questo valore è nettamente superiore alla media dell’organizzazione, che si aggira intorno al 33,9%. Nonostante un carico fiscale così elevato, l’Italia deve fare i conti con un’ingente evasione fiscale. Sebbene ci siano stati segnali di calo negli ultimi anni, le stime indicano che miliardi di euro non vengono versati ogni anno. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - CARTELLE ESATTORIALI ANNULLATE: ufficiale, da Agosto non le paghi, ma solo se c’è questa scritta tra le carte I Vacanze salve, risparmi migliaia di euro

In questa notizia si parla di: cartelle - esattoriali - annullate - ufficiale

Carta ADI e cartelle esattoriali: come e quando usarla per il pagamento - La carta ADI, destinata ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione, è uno strumento pensato per sostenere le spese familiari essenziali.

Cartelle esattoriali per il cimitero: un'altra battaglia vinta al giudice di pace - C'è una nuova vittoria conquistata dall'associazione Codici sulle cartelle esattoriali della società Ipogeo srl che gestisce i servizi cimiteriali a Latina.

Rottamazione cartelle esattoriali, in arrivo circa 250mila lettere per chi ha chiesto la riammissione - In arrivo le lettere di risposta a chi ha chiesto la riammissione alla rottamazione-quater entro lo scorso 30 aprile.

Nuova sanatoria fiscale 2025, addio cartelle esattoriali, debito cancellato: ecco gli anni interessati e chi riguarda; Cartella esattoriale illegittima: sospensione e annullamento; La Spezia, annullata cartella da mezzo milione di euro. L’avvocato Defilippi: “La Pec del Fisco non è nel reg….

Cartelle esattoriali: cosa succede dal 2026? Ecco due novità da aspettare - Ecco cosa accadrà nel 2026 e poi nell'anno successivo alle cartelle esattoriali, novità importanti in arrivo per gli indebitati. Lo riporta msn.com

Addio cartelle esattoriali, ecco da quando non si pagheranno più: guida al discarico automatico - Discarico automatico delle cartelle esattoriali, ecco perché spariranno, da quando, per chi e tutta la guida dettagliata al provvedimento. Come scrive investireoggi.it