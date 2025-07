Tramvia al via la nuova fase di lavori in viale Europa | ecco quando

Non si fermano i cantieri di realizzazione della nuova linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Da giovedì 31 luglio in viale Europa, tra largo Novello e via Olanda, entrano nel vivo i lavori per la linea diretta a Firenze sud.Viale Europa: 620 metri di estensione di cantiere tra largo Novello e via. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Tornano in campo per l’ambiente studenti e volontari: gli alunni del 'Marconi' ripuliscono viale Europa - È iniziato giovedì mattina il progetto intitolato “Laboratorio di sostenibilità ambientale” che fa parte del Pnrr Piano Estate che vede coinvolte una ventina di classi miste di terza del Liceo Marconi di Foggia in collaborazione con i volontari dell’associazione La Via della Felicità .

“Ecco perché abbatteremo gli alberi di viale Europa” - Cinquanta abbattimenti già eseguiti, altri 135 in programma. Sono questi i numeri che stanno caratterizzando l’attività di manutenzione arborea di viale Europa.

Cede l'asfalto del viale Europa, "sprofonda" una scarificatrice - Una scarificatrice, utilizzata per il rifacimento delle strade, è sprofondata in una voragine che si è aperta in viale Europa.

La domanda era semplice: "È partito un nuovo cantiere per la tramvia in viale Europa. Ci aspettano oltre 12 mesi di lavori. Secondo te, ne vale la pena?" Vai su Facebook

#at_Firenze Dal 21 luglio le linee extraurbane non passano dalla preferenziale di Viale Europa per lavori alla tramvia. Info su http://at-bus.it/avvisi Vai su X

Tramvia, entrano nel vivo i lavori su viale Europa: scatta la cantierizzazione tra largo Novello e via Olanda - Dopo le lavorazioni preliminari, da giovedì 31 luglio in viale Europa, tra largo Novello e via Olanda, entrano nel vivo i ... Come scrive 055firenze.it

Firenze, in viale Europa scatta la nuova fase dei lavori per la tramvia - Tante novità: il viadotto all’Indiano sarà riasfaltato di notte, chiusa per una settimana via della Colonna ... Da corrierefiorentino.corriere.it