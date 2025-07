Bitchat l' app di messaggistica che non ha bisogno di internet sbarca su App Store

Sviluppata dal cofondatore di Twitter, Jack Dorsey, è ora scaricabile dal negozio di contenuti per iPhone. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Bitchat, l'app di messaggistica che non ha bisogno di internet, sbarca su App Store

Jack Dorsey presenta Bitchat, app di messaggistica su Bluetooth - Un’app che permette di inviare messaggi senza connessione Internet o rete dati cellulare. Anzi, non richiede nemmeno un numero di telefono oppure un account.

Un’app di messaggistica senza SIM, Wi-Fi e Internet: Bitchat del co-fondatore di Twitter funziona con il Bluetooth - Jack Dorsey ha iniziato a lavorarci concretamente nel weekend. Bitchat permette di inviare e ricevere messaggi usando solo il Bluetooth LE e sfruttando gli altri telefoni come nodi per arrivare fino ai dispositivi più lontani.

Bitchat, la nuova frontiera della messaggistica: la sfida a WhatsApp è lanciata! - BITCHAT rappresenta una vera rivoluzione per chi cerca privacy, anonimato e libertà digitale. Non è (ancora) un’alternativa universale a WhatsApp, ma apre nuove strade per la messaggistica istantanea, soprattutto in contesti dove la connettività è un lusso o un rischio.

Bitchat, il nuovo progetto di messaggistica sperimentale dell'amministratore delegato di Square, Jack Dorsey, funziona senza connessione Internet nè Wi-Fi e funziona con un account email o un numero di cellulare.

