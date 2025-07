Ultimissime Inter LIVE | spunta un nuovo nome sul taccuino nerazzurro | l’Inter U23 perde la prima amichevole con il Trento

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 28 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 27 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di SABATO 26 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 23 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 23 LUGLIO. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 23 LUGLIO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: spunta un nuovo nome sul taccuino nerazzurro: l’Inter U23 perde la prima amichevole con il Trento

In questa notizia si parla di: inter - ultimissime - nerazzurro - spunta

Ultimissime Inter LIVE: il retroscena sulla reazione della squadra al pareggio del Napoli, la data per il rientro di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: gli auguri del club a Moratti e la sua intervista, le ultime sulle condizioni di Lautaro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: è finale di Champions! Battuto il Barcellona, le parole di Marotta e il record storico di ricavi - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: spunta un nuovo nome sul taccuino nerazzurro: l’Inter U23 perde la prima amichevole con il Trento Vai su X

L'#Inter punta #Dodo per la fascia destra, ma la #Fiorentina prova a blindarlo! ? Il club viola lavora al rinnovo per anticipare il possibile affondo dei nerazzurri. E' un nome che vi piacerebbe per rinforzare la corsia? LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTERNE Vai su Facebook

Inter, Mourinho bis: spunta l'idea romantica dei nerazzurri?; A Seattle spunta il camioncino del gelato nerazzurro: l'Inter conquista il Mondiale per Club; L'Inter lavora su più tavoli: spunta l'idea di un intrigante scambio con il Genoa.

Asllani Inter, spunta l’opzione prestito: Marotta rassegnato, il motivo - Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro durante la sessione di mercato. Da informazione.it

Ederson Inter, ora il brasiliano è incedibile per l’Atalanta: spunta questo indizio - Tutti i dettagli in merito L’Inter, che aveva messo nel mirino Ederson, centrocampista dell’Atalant ... informazione.it scrive