Sequestro di droga e arma clandestina | ripristinata la detenzione per un 55enne di Ariano Irpino

Avellino, 29 luglio 2025 – Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ariano Irpino hanno eseguito il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Avellino che ha disposto la sospensione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale e il conseguente ripristino. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sequestrati 5 telefoni e router nel carcere di Ariano Irpino - Tempo di lettura: < 1 minuto Cinque telefoni cellulari e un router completo di schede telefoniche sono state scoperte e sequestrate nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, nel corso di una perquisizione disposta dagli agenti di Polizia penitenziaria.

Ad Ariano Irpino la presentazione del progetto BarCamp - Domani 17 maggio alle ore 10.30, presso il Museo civico e della ceramica, ad Ariano Irpino, si terrĂ la presentazione del Progetto BARCAMP.

Ariano Irpino; Cultura della legalità , i carabinieri incontrano gli alunni della “San Francesco Saverio” - Ariano Irpino: Durante la visita hanno potuto ascoltare una simulazione di una comunicazione tra centrale operativa e una pattuglia e osservare le auto impiegate nelle pattuglie.

