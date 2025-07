Sparatoria a Manhattan chi era il killer Shane Devon Tamura Sul biglietto d'addio | Studiate il mio cervello

Chi era Shane Devon Tamura, il 27enne ex giocatore di football di Las Vegas che ha aperto il fuoco in un grattacielo di New York, dove ci sono gli uffici della NFL, uccidendo quattro persone prima di suicidarsi con un fucile. In tasca trovato un biglietto: "Soffro di Cte, studiate il mio cervello". 🔗 Leggi su Fanpage.it