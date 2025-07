Bce si limano attese consumatori su inflazione e migliorano sul Pil

Roma, 29 lug. (askanews) – Si sono attenuate a giugno le aspettative di inflazione dei consumatori nell'area euro, mentre per la crescita economica le loro previsioni sono diventate meno pessimistiche. E' la fotografia scattata dal sondaggio mensile condotto dalla Banca centrale europea (Ecb Consumer Expectations Survey), che ha coinvolto circa 19mila adulti di 11 paesi dell'area euro, tra cui l'Italia. Nell'ultima rilevazione, l'inflazione percepita sugli ultimi 12 mesi è rimasta invariata al 3,1%, per il quinto mese consecutivo al valore piĂą basso dal settembre del 2021. Nel frattempo le aspettative mediane di inflazione per i prossimi 12 mesi si sono attenuate di 0,2 punti percentuali al 2,6%, invertendo i lievi aumenti che si erano verificati a marzo e aprile.

