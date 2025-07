Orgoglio e Pregiudizio | svelata la prima foto del nuovo adattamento Netflix

Netflix ha svelato un’anteprima della sua prossima miniserie Orgoglio e Pregiudizio e ha rivelato il cast di supporto, mentre la produzione inizia nel Regno Unito. Si uniscono all’adattamento di Jane Austen Rufus Sewell (“The Diplomat”) nel ruolo di Mr. Bennet, Freya Mavor (“Industry”) in quello di Jane Bennet, Jamie Demetriou (“Stath Lets Flats”) in quello di Mr. Collins, Daryl McCormack (“Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”) in quello di Mr. Bingley, Louis Partridge (“House of Guinness”) in quello di Mr. Wickham, Rhea Norwood (“Heartstopper”) in quello di Lydia Bennet, Siena Kelly (“Black Mirror”) in quello di Caroline Bingley e Fiona Shaw (“Killing Eve”) in quello di Lady Catherine de Bourg. 🔗 Leggi su Cinefilos.it