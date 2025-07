L’intesa Bruxelles-Washington è la Caporetto per il «sogno» di un’Europa con l’elmetto cullato da Macron e Germania. Sull’altra sponda dell’Atlantico non lasciano mano libera al Vecchio continente in campo bellico: le redini restano in mano alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’incetta di armi Usa silura la Difesa comune