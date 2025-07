Euro a minimi da oltre un mese dopo accordo dazi 1,1566 dollari

Roma, 29 lug. (askanews) – Non si arrestano i deprezzamenti dell’euro, proseguendo più moderati oggi, mentre il dollaro si stabilizza sullo yen e guadagna marginalmente anche sulla sterlina britannica in mattinata. Ma è sulla valuta unica che il biglietto verde sta mostrando il rally più marcato, dopo l’accordo politico sui dazi commerciali raggiunto domenica scorsa tra Stati Uniti ed Europa.Ieri l’euro aveva perso marcatamente oggi la tendenza e proseguita fino a portarlo a 1,1566 sul dollaro ai minimi da oltre un mese a questa parte. La valuta Usa cede marginalmente a 148,33 yen, dopo i guadagni di ieri. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mentre la #Bce lascia invariato il tasso sui depositi al 2% e il titolo Stmicroelectronics crolla sui minimi di giugno, l’#Europa e gli #StatiUniti sono vicini a un accordo sui dazi per una tariffa unica del 15%. Ma la decisione finale spetta a #Trump: https://tinyurl.co Vai su X

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente americano, Donald Trump, hanno raggiunto al termine dell'incontro che si è tenuto in Scozia l'accordo commerciale Ue-Usa su dazi del 15%. Lo si apprende da fonti dell'Unione Vai su Facebook

