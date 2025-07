Lookman l’Inter procede al rilancio! Le cifre e una speranza – GDM

Quella di oggi, 29 luglio, potrebbe essere una giornata decisiva sul fronte Ademola Lookman, con l’Inter che presenterĂ una nuova offerta all’Atalanta per avere il via libera definitivo. I dettagli. LA DECISIONE – Ademola Lookman come piano A e il nulla come piano B: l’Inter non si discosta dalle sue idee. Questa è la situazione attuale sul fronte legato al calciatore nigeriano, con il Club nerazzurro che è pronto a rilanciare ulteriormente per ottenere il sì definitivo dell’Atalanta al trasferimento del classe 1997 a Milano. La nuova proposta, ritoccata in maniera non marginale verso l’alto, potrebbe essere quella decisiva per produrre l’effetto auspicato dall’intero mondo Inter. 🔗 Leggi su Inter-news.it

