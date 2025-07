Fiumicino approvata la manovra di salvaguardia degli equilibri di Bilancio

Fiumicino, 29 luglio 2025 – Durante la seduta del Consiglio comunale, è stata approvata l a manovra di salvaguardia degli equilibri di bilancio. “Rispetto agli anni passati, la manovra approvata si è rivelata meno impattante, segno che, durante la redazione del bilancio di previsione 2025, è stato effettuato un lavoro mirato per rispondere efficacemente alle necessitĂ del territorio. Sebbene non si escludano eventuali modifiche nel corso dell’anno, il bilancio risulta essere, ben strutturato e sostenibile. – spiega l’assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino. – Gli aggiustamenti principali hanno riguardato soprattutto i settori dei L avori Pubblici e delle Politiche Social i per i quali sono state utilizzate risorse provenienti dagli avanzi di gestione, prevalentemente vincolati, evitando di ricorrere all’accensione di nuovi mutui. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

