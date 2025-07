Suo figlio ha fatto un incidente servono denaro e gioielli per le cure | ennesima truffa ad una anziana sventata da blitz della Polizia

Ennesimo caso di truffa agli anziani. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Terni ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna italiana di 56 anni, originaria di Napoli e con precedenti specifici per truffa, per tentata truffa ai danni di un’anziana signora di 88 anni.I fatti hanno. 🔗 Leggi su Ternitoday.it