Stellantis | risultati semestre in perdita ma Guidance 2025 ripristinata

In un momento difficile come quello attuale, dazi che incombono, incertezze macroeconomiche e perdita di competitività , Stellantis vede la luce in fondo al tunnel, tanto da annunciare un ripristino della guidance 2025, sospesa  la scorsa primavera, e da guardare al secondo semestre dell’anno con più ottimismo. “Le prime settimane come CEO hanno riconfermato la mia ferma convinzione che risolveremo ciò che non funziona in Stellantis, capitalizzando su tutto ciò che invece funziona”, afferma il numero uno Antonio Filosa, aggiungendo “Il 2025 si sta rivelando un anno caratterizzato da difficoltà , ma anche da graduali miglioramenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stellantis: risultati semestre in perdita ma Guidance 2025 ripristinata

