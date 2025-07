Accordo dazi Usa-Ue | Riello predica calma ma la Camera di Commercio stima una perdita di 53 milioni di euro per l' export veronese

I nuovi dazi Usa al 15% rischiano di colpire una quota di export italiano superiore ai 42 miliardi di euro, con perdite annuali oltre i 6,3 miliardi, mettendo in pericolo tra i 15.000 e i 18.000 posti di lavoro ancora a rischio nel nostro paese. Sono i risultati di un'indagine condotta da. 🔗 Leggi su Veronasera.it

L’Unione europea minaccia dazi sui prodotti statunitensi da 95 miliardi di euro - L’8 maggio l’Unione europea ha minacciato dazi doganali per un valore di 95 miliardi di euro sui prodotti statunitensi, tra cui automobili e aerei, in caso di fallimento dei negoziati commerciali con l’amministrazione Trump.

L’incognita dei dazi americani sulle imprese di Brescia e Bergamo. Il nodo dell’export e 3,3 miliardi di euro a rischio - Brescia, 13 luglio 2025 – Ci sono anche Brescia e Bergamo tra le province più esposte ai dazi americani.

“Dazi? Parmigiano a 58 euro al chilo per gli americani: mercato in pericolo” - Reggio Emilia, 15 luglio 2025 – Anche il sindaco di Reggio, Marco Massari, va in trincea per opporsi alla battaglia dei dazi lanciata dal presidente Usa Donald Trump.

Accordo dazi Usa-Ue: Riello predica calma, ma la Camera di Commercio stima una perdita di 53 milioni di euro per l'export veronese; Le Borse oggi, 28 luglio. Merz critica l’accordo Usa-Ue sui dazi: “Danni considerevoli”; Accordo dazi, Riello (Confindustria Verona): «La confusione è tanta».

Cambio Euro-Dollaro: sotto quota 1,16 dopo l’accordo sui dazi - Un'analisi delle nuove dinamiche di mercato e dei livelli chiave da monitorare. Secondo it.benzinga.com

Quanto ci costerà l’accordo al ribasso sui dazi di Von der Leyen con Trump - Il nuovo accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione europea potrebbe costare alle imprese italiane fino a 7,5 miliardi di euro ... Lo riporta fanpage.it