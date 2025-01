Quotidiano.net - "Olivicoltura e vino. Grandi performance"

QUELLO che si è appena concluso è stato un anno molto interessante, in Liguria e più nello specifico in provincia della Spezia, per agricoltura e affini. E il 2025 promette. Lo sottolinea il direttore Coldiretti La Spezia, Paolo Campocci, che fa il punto sull’andamento del settore, a partire dall’, che ha mandato in soffitta un’annata piuttosto buona. con rese medie leggermente più basse del solito (tra il 10 e il 12%) ma una qualità di olio prodotto straordinaria, caratterizzata, grazie anche al contenimento della mosca olearia, da "profumo intenso e composizione di altissimo livello".aspettative, per il 2025, nel settore vitivinicolo. "Il 2024 – spiega Campocci – ha confermato il trend positivo, con un aumento dei prezzi di vendita, accompagnato da un raccolto caratterizzato da qualità e quantità di uve decisamente buone".