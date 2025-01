Mascherine dalla Cina prosciolto l’ex commissario all’emergenza Arcuri | L’abuso d’ufficio non è più reato

Leggi su Open.online

Domenico, exstraordinario per l’emergenza Covid, è statodal gup di Roma dall’accusa di abusoper la fornitura di. L’acquisto era avvenuto nella prima fase critica dell’emergenza, e con quest’ultima inchiesta si chiudono quelle in cuiera coinvolto relative al periodo pandemico. In questo caso il giudice lo ha assolto perché «il fatto non è più previstolegge come», come previsto dal Ddl Nordio voluto dal governo Meloni.straordinario, quando la maggioranza ha iniziato a discutere la cancellazione del, aveva chiesto il rito abbreviato, per riuscire ad arrivare a sentenza di assoluzione nel merito convinto delle proprie ragioni. E i suoi legali in questi due anni di udienze preliminari avevano sollecitato una decisione, che è intervenuta però troppo tardi.