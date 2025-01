Lanazione.it - L’Historic Rally delle Vallate Aretine apre le iscrizioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Scuderia Etruria SCRL, organizzatrice del, ha aperto lealla manifestazione in programma ad Arezzo nei giorni 28 febbraio e 1 marzo. L’appuntamento, valido come apertura del Campionato ItalianoAuto Storiche, richiamerà sull’asfalto della provincia gli interpreti della massima serie nazionale, attesi alla quindicesima edizione dell’evento. Da Scuderia Etruria SCRL un messaggio forte: tassa ridotta per i partecipanti nonostante il chilometraggio La scuderia aretina, nell’ottica di agevolare l’adesione dei praticanti sostenendo il motorsport in un momento cruciale dal punto di vista economico, ha deciso di applicare la tassazione prevista per il minor chilometraggio (quello della fascia 50-90) pur proponendo agli equipaggi una distanza competitiva totale di 108 km.