Lasciano cumuli di rifiuti. Caccia ai responsabili

Un enorme cumulo di, scarti di lavorazioni edili, è stato abbandonato nei pressi dell’isola ecologica di Cadelbosco Sotto, praticamente accanto al cimitero della frazione. E’ accaduto nei giorni scorsi e solo alla luce del giorno ci si è accorti dell’ammasso di rottami, in particolare pannelli per rivestimento delle pareti, pezzi di arredi, sacchi vari, un grosso contenitore per sostanza liquida, oltre a ampie tettoie in plastica. Si tratta di una notevole quantità diabbandonati, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Una situazione che è già stata segnalate alle autorità locali, con le indagini avviate dalla polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo e dai carabinieri del nucleo forestale, per cercare di risalire agli autori di questo reato ambientale. Sono in corso ulteriori accertamenti per cercare elementi che possano collegare alla provenienza del materiale di scarto.