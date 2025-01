Ilgiorno.it - Km 0 e rapporto qualità-prezzo. Riprende il mercato contadino

Leggi su Ilgiorno.it

Chilometro zero,, salute e natura. Via aldi Comunità del cibo Martesana, quattro appuntamenti al mese, il primo e il terzo sabato a Gorgonzola, - il debutto è domani - il secondo e il quarto a Cernusco. Obiettivo, "valorizzare i prodotti locali e mettere in contatto consumatori e aziende del territorio". Della filiera fanno parte agricoltori, commercianti, ristoratori, clienti, associazioni, Terzo settore e Comuni della zona. Una formula sperimentale, dopo una prima esperienza nei quartieri a Gorgonzola nel 2019, e ora una prova di lunga gittata per tutto il 2025. "Anche oggi, nell’era di globalizzazione e supermercati, il fascino di questi luoghi rimane intatto: le persone non fanno solo la spesa, ma stringono legami, si scambiano consigli e ricette", spiegano gLi organizzatori.