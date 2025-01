Biccy.it - Ignazio La Russa interviene sul caso Corona e Fedez: la sua versione

Nell’ultima puntata di Falsissimo Fabrizionon solo ha fatto delle rivelazioni clamorose su, l’amante Angelica Montini e sul matrimonio di Chiara Ferragni, ma ha anche tirato un ballo un personaggio molto potente della politica. Stando al racconto diLagli avrebbe chiesto di non pubblicare la puntata di Falsissimo.“Due giorni prima di registrare questa puntata, il mio amico avvocato Chiesa, mi prende da parte e mi dice. “C’è un problema, Fabrizio”. Dimmi. Dimmi, avvocato. “Sai, è venuto a trovarmiLacon l’Avvocato Fares. Mi chiedono se puoi non mandare in onda la puntata di Falsissimo. Pare che Angelica, sia amica di uno dei figli del Presidente del Senato”. Il Presidente del Senato, capo della Meloni, perché l’ha inventata lui la Meloni, che il giorno della pace e del cessate il fuoco di Gaza pensa a chiamare Fabrizioanziché pensare ai cavoli nostri.