361magazine.com - Fedez racconta la sua verità: “Oggi metto un punto”

rompe il silenzio: “un”. Il rapper parla per la prima volta dopo le rivelazioni Fabrizio Corona in “Falsissimo”si trova al centro di nuovi gossip. Il rapper ha una nuova storia d’amore? No, Fabrizio Corona inaspettatamente sul suo canale YouTube per la prima volta ha pubblicato inediti vocali, chiamate e dichiarazioni del rapper che lo vedevano coinvolto sentimentalmente con un’altra donna nel momento in cui sposava Chiara Ferragni.Leggi anche Sanremo 2025, con la direzione artistica di Michele Monina nasce “Casa Bontempi“. Le iniziativeIl rapper compie dei passi in avanti sui social e rompe il silenzio“Qualchefermo” iniziano così le stories Instagram di. Il rapper ha rotto il silenzio dopo la divulgazione di inediti retroscena sul suo matrimonio con la nota imprenditrice digitale.