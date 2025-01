Bergamonews.it - Fa la spesa al supermercato quando scopre un ladro: guardia giurata fuori servizio sventa un furto

Seriate.to alFamila di Seriate. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 gennaio, e ad evitare che il malvivente mettesse a segno il colpo è stata unaparticolaredi Sorveglianza Italiana che, in quel momento,dal suo orario di lavoro, stava facendo la. L’uomo, infatti, appena si è accorto che una cassiera era in difficoltà con un cliente, è immediatamente intervenuto.Laha così notato ilscapparedal Famila, all’esterno del, con un grosso borsone: lo ha inseguito per strada e, una volta raggiunto, l’ha bloccato, avvisando i carabinieri della Tenenza di Seriate dell’accaduto, trattenendolo. I militari hanno proceduto a fermare il ragazzo, autore del tentato. Durante la perquisizione del borsone, i carabinieri hanno rinvenuto creme e cosmetici per un valore di circa 500 euro.