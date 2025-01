Lanazione.it - Dall’Arezzo a Milan Futuro e Pontedera. Tutti i “colpi“

E’ ancora presto per tracciare un bilancio completo delle operazioni che sono state effettuate dalle altre squadre del girone, ma intanto vi proponiamo qualche acquisto più significativo. L’Arezzo ha preso l’ex Ravasio dal Cittadella, poi Capello dalla Carrarese e Gilli dal Picerno; il veloce attaccate Spina è tornato al Gubbio; attivo ilche ha piazzato quattro "": Magrassi, Quirini, Camporese e Ianesi. Anche la Pianese, prossima avversaria della Lucchese, non è rimasta con le mani in mano. Sono arrivati Masetti, Nardi dalla Fiorentina, Ercolani dal Foggia e Bacchin dal Perugia, che a sua volta ha acquistato Riccardi dal Novara. Il Pineto si è rinforzato con Tunjov del Pescara. Infine ilche si è assicurata Vitali (Picerno), Scaccabarozzi (Turris), Migliardi (Novara), Moretti (Triestina), Lipari (Lumezzane), Gaddini (Arezzo).