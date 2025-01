361magazine.com - Caso Ferragni, Selvaggia Lucarelli risponde a Corona e commenta tutta la vicenda

La replica della giornalista, suo malgrado è stata tirata in mezzo nel video di “Falsissimo” di Fabrizioin cui è venuto alla luce il triangolo amoroso dei Ferragnez o meglio la relazione di Fedez con Angelica Montini.L’ex re dei paparazzi aveva definito la giudice di “Ballando con le Stelle”,”cicciona” e “strionza” e così la, nella sua newsletter non ha fatto attendere la replica.“Qualche sera fa ho aperto i messaggi privati di Instagram e c’erano un po’ di profili- principalmente di ragazzini- che mi scrivevano “cicciona”, “ti ha asfaltata” e così via. Non ho avuto bisogno di domandarmi cosa fosse successo perché avevo già la risposta. Una risposta che ho, ormai, da tre anni, e cioè da quando una pianta infestante ha iniziato a occupare, soffocare, parassitizzare ogni spazio e pertugio del web”.