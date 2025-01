Antonio la sindrome di Asperger e lo zoo in casa | Gatti furetti lucertole serpenti scorpioni e squali | con loro sto meglio che con gli uomini

Leggi su Open.online

Accornero, studente di game design alla Scuola Futuro Lavoro di Milano, ha uno zoo in. La prima inquilina esotica è stata una pogona, rettile australiano. Ora ha due, Tigro e Fragolina, e due, Churro e Lupin. E poi, racconta il Corriere di Milano, cinque acquari e una dozzina di terrari con decine di esemplari. Una dozzina di, tra cui le green wizard, il geco vipera, lo scinco coccodrillo che somiglia a un draghetto. E poi un serpente lungo un metro e mezzo, topi domestici («che non sono cibo per il serpente», precisa). Quando aveva 12 anni gli è stata diagnosticata ladi, un disturbo dello spettro autistico che influisce sulla capacità di socializzare e comunicare.Ladi«Avevo delle crisi, sono stato ricoverato in ospedale.