Agricoltura in crisi | costi alle stelle e rese in calo mettono in ginocchio i campi italiani

Mentre i cereali in Europa registrano il raccolto più basso dell'ultimo decennio e idei fertilizzanti continuano a salire, gli agricoltorisi preparano ad affrontare quella che, secondo molti, potrebbe essere la stagione di semina più difficile degli ultimi cinquant'anni. Prezzi delle materie prime in discesa, inflazione in crescita e probabili nuove restrizioni commerciali sulle importazioni di fertilizzanti stanno creando un mix esplosivo, soprattutto per un comparto già in affanno, conpiù deboli, redditi ine forza lavoro in diminuzione. Secondo gli ultimi dati di Eurostat, il raccolto complessivo di cereali in Europa per il 2024 è sceso a 255,8 milioni di tonnellate, il 6% in meno rispetto all'anno precedente. Il frumento, la principale coltura cerealicola del continente, ha segnato undel 10%, fermandosi a 111,7 milioni di tonnellate.