A Complete Unknown in 6 canzoni, non tutte di Bob Dylan, da riascoltare per capire meglio il film

Nei biopic che affondano le radici in terreni musicali, lesono più protagoniste che mai. È inevitabile che anche in A, la tanto attesa pellicola di James Mangold (regista di Walk the Line, Ragazze interrotte.) dedicata al Premio Nobel per la letteratura Bob, la colonna sonora, oltre a contribuire a definire la linea temporale lungo la quale si snodano gli eventi, giochi un ruolo assolutamente cruciale. Ogni brano riflette momenti chiave della vita di, ma cattura anche l’atmosfera e la cultura degli anni ‘60. Nelnon ci sono solo le sue, ma anche quelle che lo hanno ispirato e che hanno dato vita al fermento creativo di quel periodo, spesso rilette attraverso l'interpretazione di artisti a lui vicini. Ne abbiamo scelte alcune, dadopo essere stati al cinema.