WWE: Previsto uno show di NXT live al Teatro del Madison Square Garden

Con il passaggio da USA Network al canale CW, la NXT è finalmente tornata a girare stabilmente nelle arene americane. Anche con un discreto successo, con la terza sigla WWE che è riuscita ad attrarre pubblico pagante non solo per i suoi PPV, ma anche per alcune puntate settimanali. E ora che ci si avvicina al periodo più caldo dell’anno, la stagione di WrestleMania, potrebbero esserci altre arene prestigiose in programma, dopo la Allstate Arena di Chicago e la 2300 Arena di Philadelphia.Debutto al MSGCome riportato da PW Insider e Fightful Select, infatti, il prossimo 11 marzo è prevista la registrazione di una puntata di NXT aldel, sala interna alla storica arena di New York che può contenere tra le 2000 e le 5600 persone tra il pubblico. La sera prima la WWE sarà già a NY, con la puntata di RAW che andrà in onda dal main stage del MSG.