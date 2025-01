Quotidiano.net - Sonia Bergamasco: "Duse, la mia ossessione. Poetessa e ribelle: non recitava, viveva"

All’inseguimento di un mistero, di un fantasma. Cercare le tracce di Eleonora, la Divina, la più grande attrice della storia del teatro italiano, forse mondiale, è un’impresa da Sherlock Holmes. Non ci sono filmati delle sue performance teatrali, quando lafece impazzire i teatri di tutto il mondo a cavallo fra i due secoli, fra la fine Ottocento e l’inizio del Novecento. Non ci sono neanche dischi che raccolgano la sua voce – la definivano esile, arrochita, fragile, anche per via di quel polmone che le mancava. Non ci sono registrazioni: ci provò Thomas Alva Edison, l’inventore del fonografo. Ma le "lacche" di quelle incisioni sonore si sciolsero, durante uno dei tanti incendi che funestarono la storia dei primordi delle registrazioni cinematografiche e sonore. La(1858-1924) rimane, per molti versi, un fantasma.