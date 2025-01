Sport.quotidiano.net - Rush finale per la Yuasa. Parola a Dusa Petkovic : "Non dobbiamo mollare»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ha appena soffiato sulle sue prime 33 candeline ed è tornato a disposizione in tempo per dare il suo contributo nella semi-impresa di Trento.è la mano pesante di questaBattery Grottazzolina che si prepara al, partendo dal doppio impegno casalingo contro Milano (domenica alle ore 18 al PalaGrotta) e poi quello del 9 febbraio sempre alle 18 contro Perugia. Impegni da far tremare i polsi ma dall’alto della sua esperienzan invita a non avere paura: "Milano è in forma e sta giocando bene ma noipensare più a noi stessi e a giocare come stiamo facendo ultimamente mettendo in campo la nostra energia e il fatto di nonmai". Per la lotta salvezza saranno cinque giornate da vivere intensamente: "Non è tempo di fare calcoli, ci sono molte possibilità di prendere punti ecercare di prenderceli sempre, in ogni occasione senza fare programmi futuri".