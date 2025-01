Lapresse.it - Roccaraso, la tiktoker Rita De Crescenzo invita a tornare sulla neve

L’influencerDechiama a raccolta per andare tutti a. La località sciistica è finita al centro delle cronache in questi giorni per una ‘invasione’ di sciatori, che sarebbero stati prevalentemente di origine napoletana. Deha fatto molti video su Tiktok parlando die su diversi media è stata collegata alla folla arrivata a. Lei ha poi postato alcuni video in cui dice che non è lei la responsabile dell’accaduto. “Io posso solo dare il buon esempio, per le cose sbagliate ho già pagato”, dice la, riferendosi forse all’inchiesta anticamorra nella quale era finita qualche anno fa. Poi, rilancia: “Siamo qui, chemamma miaaaa che bello. Siamo qui atutti quanti noi – dice – Dico a tutti quanti voi venite, venite qui“. @dereal ? suono originale –deIn un altro videola si sente dire “Buongiorno a tutti e pace, con tanti baci”.