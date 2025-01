Lortica.it - Operaio di azienda orafa arrestato per furto di monili in oro

Leggi su Lortica.it

I Carabinieri della Stazione di Camucia, al termine di un’attenta attività d’indagine, hannounlocale accusato deldi oggetti in oro lavorato all’interno di un’aretina presso cui era impiegato.L’uomo è stato fermato dai militari all’uscita della ditta e trovato in possesso dei, sottratti dal ciclo di lavorazionele, il cui valore di mercato è stimato in circa 3.000 euro. Il materiale, destinato a un illecito profitto, è stato recuperato, e il responsabile è stato posto in stato di arresto.L'articolodiperdiin oro proviene da Arezzo News.