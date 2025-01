Mistermovie.it - Mister Movie | Knives Out 3 riceve un aggiornamento sulla Data di Uscita ed una nuova immagine

Leggi su Mistermovie.it

Dopo il grande successo dei primi due capitoli della saga diOut, il celebre detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, è pronto a tornare in scena con un nuovo giallo avvincente. Il terzo film, intitolato Wake Up Dead Man, è stato annunciato ufficialmente per l’autunno del 2025 su Netflix, continuando la tradizione di colpi di scena, intrighi e un cast stellare.Benoit Blanc Torna con un Nuovoo:didiOut 3 Wake Up Dead Man Arriva su NetflixFirst look at ‘Out: 3’, starring Daniel Craig and Josh O’Connor. pic.twitter.com/8utCswXV1I— Pop Base (@PopBase) January 30, 2025Rian Johnson, il regista dietro il franchise, ha sorpreso i fan con una serie di anticipazioni, ma finalmente è stata svelata la finestra di rilascio per Wake Up Dead Man.