.com - Meloni attacca le toghe: “L’indagine per Almasri è un danno all’Italia”. Tajani e Salvini allineati con la Premier

Leggi su .com

Giorgianon sceglie i toni prudenti che le vengono consigliati.lesenza mezzi termini: "L'avviso di indagine della Procura di Roma sul casoha fatto unalla nazione. Ci sono fondi stranieri che vogliono investire miliardi nel nostro Paese. Ora non so che cosa faranno. E' l'esempio di come un pezzetto di magistratura vuole governare, ma allora si candidino: non si può fare che loro governano e io vado alle elezioni"L'articolole: “perè un”.con laproviene da Firenze Post.