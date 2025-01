Ilrestodelcarlino.it - “L’invasione dei topi”. Segnalazioni raddoppiate: “Zone alluvionate critiche”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ravenna, 30 gennaio 2025 – La misura del fenomeno la danno due dati in particolare: ledei cittadini ad Azimut, che nell’ultimo anno e mezzo sono, e il numero delle eschecida distribuite nel 2024 ai cittadini che ne hanno fatto richiesta, circa 14mila, con un incremento del 30% rispetto al passato. Insomma, che la presenza disu tutto il territorio, città e forese, sia aumentata, è indubbio, e ad essere più colpite sono soprattutto lee il centro. E se Alvaro Ancisi nei giorni scorsi, in consiglio comunale, aveva puntato il dito sulla raccolta dei rifiuti ‘porta a porta’, Azimut spiega che, in realtà, le cause sono diverse. “La responsabilità – dice – è della raccolta ‘porta porta’, ma anche dei grandi cantieri e della possibilità maggiore per i, rispetto al passato, di reperire cibo a tutte le ore”.