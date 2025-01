L’Arsenal accusato da FA per i giocatori che si riuniscono in giro Michael Oliver dopo Lewis-Skelly Red Card

Leggi su Justcalcio.com

è statodall'Associazione Football per la furiosa reazione dei loroal licenziamento dei giovani Mylesa Wolves sabato.è stato licenziato poco prima dell'intervallo a Molineux per aver inciampato Matt Doherty mentre il terzino dei lupi portava la palla lontano dalla sua area di rigore.L'arbitrolo ha ritenuto "un serio gioco fallo" – e Var Darren England ha deciso di non inviarlo al monitor del campo per una seconda occhiata. Il cartellino rosso è stato successivamente annullato in appello.Idelsono stati visibilmente arrabbiati dalla decisione die si sono radunati attorno al funzionario per discutere il loro caso, un'azione di cui la FA ha preso una visione oscura.